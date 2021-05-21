Челябинск, 21 мая, 2021, 16:14 — ИА Регнум. Торжественное открытие выставки художника Александра Данилова (род. 1959) состоялось вечером 20 мая в Челябинском государственном музее изобразительных искусств. На ней представлены проекты, созданные художником в 1993—2020 годах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ирина Юрина ИА REGNUM Александр Данилов и гости вернисажа

Данилов работает с различными формами современного искусства. На выставке нашлось место инсталляциям, видео-арту, направлениям land art и artist’s book. «Ду ю андестенд ми?» — гласит неоновая надпись в южном конце выставочного зала.

Ирина Юрина ИА REGNUM Гости выставки «И так далее...»

По словам куратора выставки Светланы Шляпниковой, творческий путь привёл Данилова к формам искусства, напрямую взаимодействующим с реальностью. Он первым из челябинских художников стал работать «с повседневностью как материалом и пространством искусства».

Отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM о личной «повседневности» и новых проектах, художник сравнил себя с экспонатом «Расстроенный снеговик». Эту скульптуру Данилов сделал по заказу московского музея «Гараж».

Ирина Юрина ИА REGNUM Александр Данилов. Кинетическая инсталляция «Расстроенный снеговик»

«Это просто личные переживания. Можно сказать, что это повседневность. Снеговик расстроился, он один, но в трёх ипостасях. Каждая сущность не даёт «золотой середине» успокоиться, встать на месте. Хотя интересно, что в «Гараже» во время экспозиции у золотого лопнула пружинка и он остановился, это было забавно», — сказал художник.

Белый и чёрный снеговики символизируют обязательства перед родом снеговиков и страсти, обуревающие центрального персонажа. Золотой снеговик стремится к гармонии, но колеблется между страстью и долгом.

Ирина Юрина ИА REGNUM Александр Данилов и гости вернисажа

«Это вечная история. Поэтому может быть на сегодняшний день «Расстроенный снеговик» — это моя повседневность», — добавил Данилов.

Выставка Александра Данилова «И так далее… Ретроспекция: 1993 — 2020» продлится в зале имени архитектора Евгения Александрова до 25 июля.