Вашингтон, , 16:03 — REGNUM Разработчик Люк Росс (Luke Ross) показал модификацию (мод) к игре Red Dead Redemption 2 для гарнитур виртуальной реальности. Демонстрационный ролик он опубликовал 21 мая на YouTube-канале Virtual Reality Oasis.

Дополнение пока находится раннем доступе (находится в разработке, но доступно геймерам), желающим его получить необходимо оформить платную подписку на patreon-странице Росса. Моддер отметил, что его дополнение позволяет пройти в формате VR всю одиночную кампанию игры.

Стоит отметить, что ранее Люк Росс уже выпускал VR-модификации для популярных видеоигр. Например, он выпустил соответствующие дополнения для No One Lives Forever 2 and Grand Theft Auto V.