Каир, , 16:02 — REGNUM Посол Индонезии в Египте Лютфи Рауф провел встречу с председателем Торгово-промышленной палаты (ТПП) провинции Луксор Салахом Фати, чтобы обсудить различные варианты сотрудничества, которые могут быть продолжены для поддержки восстановления экономики в период пандемии, сообщает Antara.

Стороны обсудили экономическое сотрудничество между странами, особенно в секторах торговли и туризма.

Во время пандемии экспорт индонезийских продуктов, таких как пальмовое масло, кофе, какао, кокос и специи, в Египет увеличился.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии объявило, что полную вакцинацию от коронавируса в стране прошли 9 711 246 человек.

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