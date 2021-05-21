Неклиновский район, Ростовская область, , 16:01 — REGNUM Десять рабочих погибли и восемь пострадали в результате аварии на очистных сооружениях посёлке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области. Об этом сообщает администрация Таганрога.

При ремонте канализации под Таганрогом погибли десять человек, ещё восемь были госпитализированы в больницу, цитирует представителя мэрии РИА Новости.

Известно, ремонтные работы осуществляли две аварийные бригады. Однако точных данных, сколько человек было задействовано, по-прежнему нет.

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