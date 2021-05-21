Москва, , 16:00 — REGNUM В нефти 21 мая днем пытается развиться технический отскок после снижения ранее, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Как бы то ни было, сектор сырья все еще выглядит довольно слабым, и достаточно небольшого повода, чтобы цены вернулись к движению вниз.

Ключевым триггером для распродаж стали опасения возвращения Ирана в сектор нефти как сильного и емкого игрока.

Нефтяной рынок был более-менее сбалансирован колоссальными усилиями стран-членов ОПЕК+, и вот теперь баланс может сместиться из-за возвращения Ирана как сырьевой державы.

Никто не ждет, что Иран, получив возможность поставлять нефть на экспорт, «зальет» рынок дешевым сырьем. Поставки будут нарастать постепенно.

Более того, вполне возможно, что Иран примет и условия работы на уровне ОПЕК+. Тогда страхи кажутся чрезмерными, а рыночные реакции — избыточными.

Баррель нефти марки Brent сегодня стоит $66,09 и может двигаться в коридоре $65−66, — считает эксперт.

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