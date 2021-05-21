Варшава, , 15:59 — REGNUM Вакцинация подростков 12−15 лет в Польше может быть организована непосредственно в школах. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил глава канцелярии премьер-министра Польши, председатель правительственной группы по реализации Национальной программы вакцинации от COVID-19 Михал Дворчик во время пресс-конференции.

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«Мы допускаем возможность, что вакцины будут доставлены в медпункты каждой школы, чтобы активнее вакцинировать детей в возрасте 12−15 лет. Это решение пока не утверждено, но рассматривается в правительстве в качестве одного из основных», — заявил чиновник.

При этом, он призвал сначала дождаться регистрации вакцины для этой возрастной категории. По его словам, как только в ЕС одобрят использование вакцин для детей указанной возрастной категории, власти начнут работать в данном направлении.

В настоящее время вакцина производства Pfizer одобрена в Евросоюзе для использования лицами 16−17 лет. 17 мая в Польше началась регистрация на вакцинацию граждан этой возрастной категории.