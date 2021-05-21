Киев, , 15:58 — REGNUM Вашингтон продолжит оказывать поддержку Киеву и наложит санкции на Россию в случае вооруженного конфликта с Украиной, однако ответственности за потерю Украиной Крымского полуострова он не несёт. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил бывший посол США на Украине Джон Хербст.

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«Мы никогда не брали обязательства защищать своими войсками территориальную целостность Украины», — отметил дипломат.

Он также заявил о готовности США организовать поставки оружия для вооружённых сил Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Соединённые Штаты Америки выделили Украине $155 млн через Агентство США по международному развитию (USAID). При этом отмечается, что $63 млн из этой суммы пойдут на борьбу с «российской агрессией», в том числе на снижение экономической зависимости Украины от РФ.

Напомним, Крым воссоединился с Россией после вооружённого государственного переворота, который произошёл на Украине в 2014 году. Этому предшествовал референдум, на котором подавляющее большинство жителей полуострова проголосовало за выход из состава Украины.

Киев до сих пор не признал этого решения жителей полуострова. На днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна делает всё возможное для того, чтобы вернуть «оккупированный Россией» Крым под контроль Киева.

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