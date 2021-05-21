Киев, , 15:58 — REGNUM Сомнительно, что главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука ожидает мера пресечения жёстче, чем домашний арест, сообщил 21 мая источник, близкий к руководству Верховной рады Украины.

Заявление источника цитируют сразу несколько ведущих СМИ.

«Сложно предположить, как будет развиваться дальше ситуация с Медведчуком, но можно точно сказать, что вряд ли дело зайдет дальше домашнего ареста и браслета. Надо учитывать то, что скоро предстоит встреча президента США Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным. Учитывая отношения последнего с Медведчуком, американское посольство настояло на том, чтобы не было никаких арестов, поэтому их и не будет», — заявил источник.

По его предположению, репрессии против Виктора Медведчука нужны президенту Украины Владимиру Зеленскому как козырь в возможных переговорах с главой России Владимиром Путиным.

«Напрямую никто на российское руководство давить не будет: «Мы вам Медведчука, а вы нам то-то». В Киеве тоже не дураки, понимают, что Кремль их просто пошлет. Но не напрямую дадут понять, что Медведчук тоже предмет торга», — считает источник.

По его словам, на данный момент сложно прогнозировать, что будет с Виктором Медведчуком.

«Понятно, что Киев выталкивает его в эмиграцию, но руководить политической силой в эмиграции вряд ли нормально. Так что тут пока ничего не ясно», — полагает собеседник издания.

Также источник убежден в том, что народные депутаты Украины от ОПЗЖ Юрий Бойко и Сергей Левочкин будут и дальше поддерживать Виктора Медведчука.

«К тому же, вряд ли Зеленский сможет запретить ОПЗЖ. Это все-таки парламентская политическая сила. Так что запретить ее будет сложно. Вот партию Шария запретить могут, а ОПЗЖ вряд ли», — подытожил источник издания в ВРУ.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня, 21 мая, суд рассматривает апелляцию на примененную к оппозиционному политику меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Медведчука обвиняют в государственной измене по трем различных эпизодам.