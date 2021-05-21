Банги, , 16:31 — REGNUM TikTok-блогер Дина Саева полетела в Африку, чтобы воплотить свою детскую мечту. Об этом она сообщила в историях своего Instagram-аккаунта.

«Мы прилетели в ЦАР (Центральноафриканская республика)», — поделилась с подписчиками Саева. «В аэропорту мне не вернули багаж… Грустно ли мне? Ни капли! Это своего рода пожертвование», — считает блогер.

Ранее Дина Саева выпустила ролик о себе под названием «Коснуться смерти». В видео блогер рассказала о своих планах: «Я полечу в Африку, как я и мечтала с шестого класса, чтобы накормить детей рисом».

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