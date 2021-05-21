Екатеринбург, , 16:03 — REGNUM Лишь в трёх городах Свердловской области можно будет привиться от коронавируса в торговых центрах, сообщили в оперштабе региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: создаём «санитарный щит» — все новости»

По данным штаба, с 22 по 29 мая 2021 года вакцинацию от коронавируса проведут в девяти ТЦ Екатеринбурга, магазине «Кировский» в Верхней Пышме и в ТЦ «Депо» в Нижнем Тагиле.

Отметим, в апреле и мае 2021 года прививку можно было также поставить в двух торговых центрах Каменска-Уральского, а также в ТЦ «Бажов» в Сысерти.

Как сообщало ИА REGNUM, в торговых центрах региона прошли вакцинацию от коронавируса уже более 21 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: На Среднем Урале привили от коронавируса более 21 тыс. человек в ТЦ