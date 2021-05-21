Йошкар-Ола, , 15:56 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 21 мая выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом. В течение семи предыдущих дней сообщалось о 15 новых положительных тестах на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 13 366 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Всего выздоровели с начала пандемии 12 950 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 35 человек. 236 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом не регистрировалось, за минувшие сутки скончались двое жителей республики.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 123 человека с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 292 человека, из них у 290 — пневмония, 18 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 27 пациентов, при этом госпитализированы 30 жителей Марий Эл.