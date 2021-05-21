Нур-Султан, , 15:55 — REGNUM Авиакомпания «Казавиаспас» планирует закупить до 2025 года 20 воздушных судов. Об этом 21 мая заявил министр по чрезвычайными ситуациям Юрий Ильин во время отчетной встречи с населением.

По его словам, в 2020 года авиапарк МЧС пополнился четырьмя вертолетами казахстанского производства. Ильин добавил, что до 2025 года планируется приобрести вертолеты и самолет, в том числе дальней авиации для помощи гражданам Казахстана за пределами страны.

Отметим, АО «Казавиаспас» выполняет полеты для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, оказании экстренной медицинской помощи, авиационной охраны лесов и животного мира, а также поисково-спасательных работ.

В настоящее время авиапарк компании состоит из 31 вертолета. В 2020 году выполнено 2 тыс. вылетов.