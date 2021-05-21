Москва, 21 мая, 2021, 15:54 — ИА Регнум. Рубль 21 мая сохраняет стабильность и на фоне колебаний сырьевых цен, и ввиду актуализации некоторой геополитической напряженности, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Доллар США днем торгуется по 73,43 руб. и может двигаться в диапазоне 73,50−74,50 руб. Здесь нет ничего нового кроме того, что внешняя волатильность продолжает игнорироваться рублевыми парами. Евро стоит 89,55 руб. и остается в пределах 89,50−90,50 руб.

Отрицательная корреляция с сырьевыми ценами — ситуация для рубля совершенно нетипичная. Кто-то из ключевых игроков рынка валют объясняет это накопленным геополитическим дисконтом, то есть устойчивостью нацвалюты в периоды отсутствия каких-либо внешних конфликтов и противостояний.

Однако именно сейчас внешний фон ухудшается: в конгресс США снова поступили инициативы вернуть санкции в отношении компаний, принимающих участие в проекте «Северный поток — 2». Для России это умеренно тревожный сигнал.

Сейчас сырьевые котировки пытаются выровняться. В нефти идет технический отскок, который пока носит осторожный характер.

Однако нефть марки Brent выглядит достаточно шатко, и хватит небольшого негатива, чтобы вернуть цены к движению вниз», — считает эксперт.

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