Москва, , 15:52 — REGNUM Увеличивая пошлины на вывоз лесоматериалов с уровнем влажности выше 22%, российские власти пытаются ограничить экспорт не только необработанной, но и той, что вывозится под видом обработанной древесины, чтобы хоть как-то сдержать рост цен на пиломатериалы в стране, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Калачев.

«Предполагается, что часть древесины, предназначенная на вывоз, останется в России и будет использована для производства строительных пиломатериалов.

В последние месяцы в России отмечается дефицит древесины для строительства домов и значительный рост цен на пиломатериалы.

Стоит отметить, что похожая картина складывается с целым рядом других сырьевых товаров, значительная часть которых экспортируется, например, с зерновыми или с прокатом черных металлов. И везде рассматривается ограничение экспорта как рыночный инструмент для удовлетворения спроса на внутреннем рынке.

Инфляционные процессы в глобальной экономике, вызванные закачкой в нее триллионов долларов финансовой помощи населению и бизнесу в период пандемии, которую проводят правительства развитых стран для поддержания темпов экономического роста, подняли цены на все сырьевые товары.

Фьючерсы на пиломатериалы на мировых товарных площадках за год подскочили в цене в четыре раза. В России рост цен на них не такой большой, примерно в два раза за этот период, но для внутреннего рынка это очень много.

В России не было сопоставимых финансовых вливаний, и платежеспособный спрос вырос далеко не так сильно. Тем не менее, мировой рост цен транслируется и на российский рынок.

Экономика РФ во многом ориентирована на экспорт сырьевых товаров, и их производители продают на внешнем рынке значительную часть продукции и, конечно, пользуются благоприятной конъюнктурой, увеличивая объемы экспорта. В результате в России появляется угроза дефицита и растут цены.

Полностью запретить экспорт нельзя. Это противоречит задаче наращивания объемов неуглеводородного экспорта и к тому же лишит страну части валютных поступлений. Кроме того, наши производственные мощности в значительной рассчитаны на экспорт.

Емкости внутреннего рынка просто не хватит, чтобы обеспечить им полную загрузку. В этих условиях экспортное регулирование в виде ограничительных пошлин являются компромиссным и гибким инструментом для увеличения предложения товаров на внутреннем рынке и сдерживания цен», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Михаил Мишустин ввел с 1 июля пошлины на вывоз лесоматериалов с уровнем влажности выше 22%, которые будут действовать до конца года.

Читайте также: Мишустин утвердил пошлины на экспорт сырой древесины