Нью-Йорк, США, , 15:51 — REGNUM Создатели сериала «Блудный сын» не теряют надежду и пытаются найти для него новую площадку. Об этом 21 мая сообщает портал Comicbook.

Ранее телеканал FOX объявил, что решил отказаться от выпуска третьего сезона шоу. Сейчас выяснилось, что потоковый сервис HBO Max также отказался от этого проекта. Сценарист Крис Федак заявил, что создатели сериала продолжат пытаться найти ему новый дом.

«Я не знаю, каковы наши шансы», — сказал Федак, отметив, что создавать сценарий для команды проекта было для него большой честью. Он выразил надежду, что сможет вновь поработать с актёрами.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Лу Даймонд Филлипс, исполнивший в «Блудном сыне» роль наставника главного героя, болезненно отреагировал на новость о закрытии сериала. Он заявил, что его «выпотрошило» произошедшее.

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