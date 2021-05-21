Киев, , 15:52 — REGNUM Обменный список Украины содержит 285 фамилий тех, кто удерживается на территории ДНР и ЛНР. Об этом заявила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова 21 мая в эфире радио «Громадське».

"В нашем же списке, который касается возвращения наших граждан с мест несвободы в ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей — ИА REGNUM), 285 человек, среди них 44 военных. Почти все они подтверждены», — сказала она.

Денисова добавила, что ДНР и ЛНР прислали список из 90 человек, из которых подтверждены только 15 фамилий.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов не исключил, что власти страны могут обменять «предателей» из партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» на осуждённых в России граждан Украины.

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