Неклиновский район, Ростовская область, , 15:49 — REGNUM На месте трагедии в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области организовано дежурство сотрудников полиции, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД России.

«В оперативном порядке были сформированы и направлены наряды полиции. Сотрудники полиции обеспечивают охрану общественного порядка. Инспекторы ДПС организовывают беспрепятственный проезд спецтехники», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что до сих пор точных данных о жертвах пока нет, так как колодец затоплен. По некоторым данным, в результате выброса метана на очистных сооружениях погибли десять человек. Ещё восемь находятся в больнице.

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