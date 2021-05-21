Сеул, , 15:53 — REGNUM В Южной Корее одобрили для использования вакцину американской компании Moderna. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю качества продуктов и лекарств.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: как спуститься с плато — трансляция»

По их словам, вакцина Moderna продемонстрировала достаточную эффективность и безопасность и рекомендована к использованию на территории страны.

Как отметили эксперты, препарат подходит для вакцинации взрослых людей.

Известно, что Moderna — четвёртая по счёту вакцина против COVID-19, одобренная для применения в Южной Корее, после AstraZeneca, Pfizer и Johnson & Johnson.

Напомним, что ранее правительство Южной Кореи подписало контракт с Moderna на поставку вакцин для 20 млн человек. Часть доз должна прибыть в страну к июню.