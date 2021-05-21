Иерусалим, , 15:56 — REGNUM В общей сложности 2496 человек были госпитализированы в Израиле в связи с травмами, связанными с нападениями из Газы и еврейско-арабскими беспорядками в течение 11 дней боевых действий. Об этом сообщает министерство здравоохранения Израиля 21 мая.

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В сообщении отмечается, что из всех пострадавших 61 человек поступил в тяжелом состоянии, 171 — в состоянии средней тяжести и 240 перенесли острые приступы тревоги.

Эта цифра не включает тех, кто получил медицинскую помощь на месте происшествий, а также погибших, чья смерть была констатирована до того, как они были доставлены в больницы.