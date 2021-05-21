Москва, , 15:46 — REGNUM Для того чтобы в России смягчить последствия маркировки для бизнеса и покупателей, необходимо предусмотреть субсидии от государства на покупку оборудования или беспроцентные кредиты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 мая заявил общественный представитель бизнес-омбудсмена в Татарии, депутат казанской городской думы Михаил Кузнецов («Партия роста»). Так он прокомментировал итоги исследования, которое показало, что в РФ меньше четверти предпринимателей поддерживают маркировку товаров ретейла.

«Недавно я как представитель бизнес-омбудсмена участвовал в круглом столе производителей питьевой воды по вопросам маркировки. Там были озвучены два проблемных момента. Первый — маркировка тары малых объемов — 250−330 мл — и большой — по 19 литров — одинаковая по цене! Для маленьких бутылок воды получается добавочная стоимость к себестоимости более 20%, а для большой тары выходят не такие значительные цифры, — рассказал Кузнецов. — Бутыли по 19 литров, которые, в основном приобретаются домой, тоже подорожают. При этом в более выгодном положении оказываются производители и продавцы фильтров для воды, которые являются альтернативой бутилированной продукции и не маркируются. Почему тогда в случае с фильтрами не выполняется защита потребителя от контрафакта?»

Иными словами, как пояснил представитель бизнес-омбудсмена, получается «системный баг».

«Что касается, например, обувщиков, то проблема опять лежит не в самой маркировке. По словам продавцов, очень большой объем обуви поставляется в Россию из Китая, ближнего зарубежья без накладных документов. Поставщики их не выдают. И это уже таможенный вопрос, — продолжил Кузнецов. — Конечно, в результате маркировки экономика получит дополнительные доходы и, возможно, более безопасные и чистые продукты, но, с другой стороны, новшество отразится на ценообразовании. Поэтому, чтобы смягчить последствия маркировки для бизнеса и покупателей, необходимо предусмотреть субсидии от государства на покупку оборудования или беспроцентные кредиты».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что в России, возможно, стоит ввести компенсации предпринимателям за упущенную выгоду, если система учета маркированной продукции не функционирует в требуемом режиме.

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