Усть-Луга, Ленинградская область, , 15:57 — REGNUM В поселке Усть-Луга в Ленинградской области дан старт строительству комплекса переработки этансодержащего газа. Об этом 21 мая сообщили в пресс-службе областной администрации. О реализации этого крупнейшего инвестиционного проекта проекта власти и бизнес договорились еще на ПМЭФ-2019.

Газоперерабатывающий комплекс в Усть-Луге станет самым мощным по объему переработки газа предприятием в России и крупнейшим по объему производства сжиженного природного газа (СПГ) в регионе Северо-Западной Европы.

В торжественной церемонии приняли участие губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, генеральный директор АО «РусГазДобыча» Константин Махов, генеральный директор ООО «РусХимАльянс» Кирилл Селезнев, председатель госкорпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов.

В составе проекта входят газоперерабатывающий и газохимический комплексы, тем самым в Ленинградской области создается уникальный кластер, объединяющий и газопереработку, и газохимию, и сжижение природного газа.

Комплекс будет ежегодно перерабатывать 45 млрд кубометров газа, производить 13 млн тонн СПГ, а также этан и сжиженные углеводородные газы (СУГ). Этан будет поставляться на технологически связанный газохимический комплекс, который будет выпускать более 3 млн тонн полимеров в год.

«Это торжественный день не только для Ленинградской области, но и для всей России. Проект, который будет реализован здесь даст рост экономки Ленинградской области, Газпрома и России. Самое главное, это хорошие поступления в бюджет, новые рабочие места, это новая экономика, это новые технологии», — сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер сообщил, что на строительстве комплекса будет занято 35 тысяч человек, а к моменту ввода предприятия будет создано пять тысяч рабочих мест. При участии ВЭБ. PФ инвестор создаст жилой микрорайон с социальной и коммунальной инфраструктурой в городе Кингисепп для будущих работников и их семей.

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