Париж, 21 мая, 2021, 15:47 — ИА Регнум. В сети опубликованы рендерные изображения спортивной версии Renault Duster с приставкой R.S. Рендеры размещены на сайте «Колёса.ру».

«Колёса.ру» Рендер Renault Duster R.S

На рендере изображён спортивный Renault Duster с новым бампером с большими воздухозаборниками и стильными элементами оптики, состоящими из трёх квадратов. Решётка радиатора нового автомобиля имеет компактные размеры и изменённую форму. Фары у версии R.S. светодиодные, а дневные ходовые огни сделаны в духе новых моделей Logan/Sandero.

Кроме того, на рендере у спортивной версии Renault Duster имеются новые пороги, иной задний бампер с вертикальными вставками по краям и большой патрубок выхлопной системы в виде трапеции.

Стоит отметить, что приставка R.S. в названии есть у европейских спортивных версий хэтчбеков Clio и Megane.

Ранее компания Renault представила на российский авторынке модернизированный кроссовер Arkana 2021 модельного года. Автомобиль получил пять комплектаций и турбированный «движок» TCe рабочим объёмом 1,3 л и мощностью 150 «лошадей».

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