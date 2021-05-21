Брюссель, , 15:44 — REGNUM Европейский союз планирует развивать производство вакцин от коронавирусной инфекции на Африканском континенте. Об этом 21 мая в ходе Глобального саммита по здравоохранению сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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По её словам, на эти цели планируется направить €1 млрд.

«Африканские страны сейчас вынуждены импортировать вакцины, мы намерены развивать национальные центры производства в разных странах, где будут работать европейские специалисты», — цитирует ТАСС главу Еврокомиссии.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Пятая республика взяла на себя обязательство передать через механизм COVAX более 50 млн доз вакцин от COVID-19, чтобы обеспечить равный доступ к вакцинам в Африке. По его словам, помимо пожертвований, необходимо помочь Африке производить вакцины самостоятельно.