Иерусалим, , 16:30 — REGNUM На Храмовой горе в Израиле вспыхнул бунт, в ходе которого сотни молодых людей забросали полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью. Об этом сообщает Jerusalem post 21 мая.

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Командующий окружной полицией Иерусалима Дорон Тургеман приказал полицейским войти на Храмовую гору и разобраться с бунтовщиками, разрешив при этом тем, кто не причастен к беспорядкам, покинуть Храмовую гору. Правоохранительным органам пришлось использовать различные методы подавления беспорядков, включая светошумовые гранаты. По данным палестинских СМИ и Красного Полумесяца, 20 палестинцев были ранены резиновыми пулями и осколками светошумовых гранат. По сообщениям, девять человек были арестованы до того, как полиция разогнала участников беспорядков.

Ранее в этот день десятки тысяч палестинцев собрались на Храмовой горе, чтобы отпраздновать то, что ХАМАС называет победой над Израилем, после того, как 20 мая вечером после 11 дней боевых действий между Газой и Израилем было достигнуто прекращение огня.

События на горе развернулись на фоне пятничной мусульманской молитвы в мечети Аль-Акса и призывов ХАМАСа к «Дню ярости» в столице. Хотя ХАМАС прекратил ракетные обстрелы Израиля после вступления в силу соглашения о прекращении огня в Газе, он пытается сохранить неспокойную обстановку в Иерусалиме, где напряженность вокруг Храмовой горы и планируемые выселения палестинцев стали поводом для начала боевых действий.