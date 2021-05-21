Рим, , 15:45 — REGNUM В течение ближайших трех лет правительство Китая намерено выделить еще $3 млрд развивающимся странам для оказания помощи в борьбе с пандемией и способствования в восстановлении их экономического роста. Об этом 21 мая рассказал в режиме видеоконференции председатель КНР Си Цзиньпин на Глобальном саммите по здравоохранению, который проходит в Риме.

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«Китай выделит в течение следующих трех лет еще $3 млрд развивающимся странам в качестве международной помощи на борьбу с пандемией и для восстановления экономического роста», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что средняя зарплата городских работников Китая выросла в 2020 году, несмотря на последствия эпидемии коронавирусной инфекции.