Москва, , 15:42 — REGNUM Террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готовится осуществить в Сирии очередную провокацию. Об этом 21 мая заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Из надежного источника получена информация о том, что орудующая на территории Сирии террористическая группировка «Джебхат Ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ведёт подготовку к осуществлению очередной провокации», — говорится в распространенном комментарии Захаровой.

Она уточнила, что речь идет о провокациях с использованием отравляющих веществ по отработанному сценарию при участии «псевдогуманитарщиков из «Белых касок». Предполагается, что химикаты будут применены против мирного населения.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля контр-адмирал Александр Карпов заявил, что террористы в очередной раз готовят провокации с отравляющими веществами в сирийской зоне деэскалации Идлиб.

Он уточнил, что террористы перевозят токсичные вещества из лагеря Тель-Туна в окрестности города Идлиб в районы Джиср-Эш-Шугур и Бдама. Там же отмечена активизация деятельности скандально известной группы «Белые каски».

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