Москва, 21 мая 2021, 15:42 — REGNUM Террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готовится осуществить в Сирии очередную провокацию. Об этом 21 мая заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она уточнила, что речь идет о провокациях с использованием отравляющих веществ по отработанному сценарию при участии «псевдогуманитарщиков из «Белых касок». Предполагается, что химикаты будут применены против мирного населения.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля контр-адмирал Александр Карпов заявил, что террористы в очередной раз готовят провокации с отравляющими веществами в сирийской зоне деэскалации Идлиб.
Он уточнил, что террористы перевозят токсичные вещества из лагеря Тель-Туна в окрестности города Идлиб в районы Джиср-Эш-Шугур и Бдама. Там же отмечена активизация деятельности скандально известной группы «Белые каски».
Читайте также: В сирийском Идлибе готовят новую провокацию, предупредили в Минобороны РФ