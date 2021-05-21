Москва, , 15:41 — REGNUM Мир сейчас меряется достаточно стремительно. Появляются новые технологии, совершенствуются сервисы, упрощаются многие процедуры, ранее требовавшие немалых затрат времени и сил. И оформление налогового вычета из НДФЛ при покупке жилья — в их числе, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«Современные технологии вполне позволяют не собирать стопки документов и не сидеть в очередях — все можно сделать в электронном виде, а ФНС по своим каналам проверит достоверность поданных гражданином данных.

Правда, предполагается, что расчеты при покупке жилья велись через банк и налоговики, сделав запрос в кредитное учреждение, смогут убедиться и в самом факте оплаты, и проверить указанную сумму сделки.

Пока непонятно, как действовать тем, кто рассчитывался за покупаемое жилье наличными. И, конечно, открытым остается вопрос самой суммы компенсации: 260 тыс. руб. (а именно столько составляет максимально возможный налоговый вычет), лет 10 назад казались приличными деньгами. Сейчас это уже не выглядит фантастической суммой.

Было бы разумным периодически индексировать величину налогового вычета, исходя или из официальных темпов инфляции (настоящая, то есть наблюдаемая инфляция примерно в 2,5−3 раза выше, но её в качестве базы для расчета индексации взять не получится).

Или индексировать величину налогового вычета из НДФЛ из соотношения стоимость рубля к корзине основных мировых валют. Но пока такой вопрос, насколько мне известно, даже не обсуждался», — высказал свое мнение аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, упрощенный порядок получения налогового вычета при покупке жилья стал возможен с 21 мая 2021 года. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

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