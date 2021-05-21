Рига, , 15:51 — REGNUM Городская дума латвийского Даугавпилса решила не премировать местных школьников, которые в 2020 году заняли призовые места на международной олимпиаде по русскому языку. Об этом сообщает 21 мая портал gorod.lv.

Издание отмечает, что дума оставила 11 школьников без денежных премий, так как в олимпиаде они участвовали самостоятельно. Конкурс организовал Санкт-Петербургский государственный университет при поддержке Минобразования РФ.

Городская дума премирует школьников за призовые места в городских, государственных и международных олимпиадах, в научных конференциях, конкурсах и дебатах, которые организованы при сотрудничестве с латвийским минобром.

В прошлом году в онлайн-олимпиаде по русскому языку участвовали 3199 школьников из 98 стран. 11 школьников из Даугавпилса заняли первые, вторые и третьи места.

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