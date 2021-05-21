Санкт-Петербург, 21 мая, 2021, 15:38 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов изменил свой внешний вид и появился на публике без привычных для него усов. Об этом свидетельствуют фотографии с мероприятий с участием градоначальника, опубликованные 21 мая на официальном сайте Смольного.

Gov.spb.ru Александр Беглов на вручении благодарственных писем представителям бизнеса — участникам акции взаимопомощи #МыВместе, 21.05.2021

Несколько лет назад Беглов уже сбривал усы в бытность полпредом президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, однако очень быстро вернулся к более привычному для него имиджу.

С чем связано решение губернатора изменить часть своего внешнего вида, неизвестно, однако напомним, что 19 мая 2021 года Александр Беглов отметил своё 65-летие и получил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени по указу президента России. Беглов руководит Петербургом с 2018 года.