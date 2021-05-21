Ярославль, , 15:36 — REGNUM Мэр Ярославля Владимир Волков опубликовал декларацию о доходах и имуществе за 2020 год. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Волков City-yaroslavl.ru

В прошлом году Волков официально заработал 1 млн 802 тысячи рублей. В 2019 году доход градоначальника был больше — 4 млн 765 тыс рублей.

Впрочем, это не говорит об изменении заработной платы чиновника. Более высокая сумма в декларации 2019 года объяснялась продажей имущества — тогда из списка собственности мэра пропали дом и автомобиль.

Новым транспортным средством Владимир Волков так и не обзавёлся. В собственности у него, как и год назад, остаются мотоцикл и квадроцикл.

Не появилось у градоначальника и новой квартиры. Впрочем, это не новость. Ещё в апреле на встрече с журналистами мэр признался, что на покупку собственного жилья в Ярославле у него не хватает зарплаты.

Помочь в этом Владимиру Волкову могла бы супруга, которая традиционно зарабатывает значительно больше мужа. В 2020 году ее доход составил 12 млн 700 тысяч рублей. Это чуть больше, чем годом ранее.

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