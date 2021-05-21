Неклиновский район, Ростовская область, , 15:35 — REGNUM Трагедия на очистных сооружениях в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района произошла по причине выброса метана. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 21 мая.

«Сегодня, 21 мая, при проведении аварийно-восстановительных работ на очистных сооружениях таганрогского МУП «Управление «Водоканал», расположенных в посёлке Дмитриадовка, произошёл выброс метана», — сказано в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают девять единиц техники и 31 человек. Это спасатели, психологи, сотрудники службы газодымозащиты. К месту трагедии прибыли представители власти, следователи, сотрудники прокуратуры.

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