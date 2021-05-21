Москва, , 15:34 — REGNUM Риски российских долговых инструментов эмоциональные, они связаны с политическим противостоянием. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 мая заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал информацию о том, что международные инвесторы не теряют интереса к вложениям в российские долговые инструменты.

«Российские долговые инструменты очень разные. Номинированные в рублях, они редко превышают инфляцию. Спрос на них обеспечивается только дисконтом цены. Намного интереснее еврооблигации — они номинированы в иностранной валюте, и падение курса рубля им не страшно. По ним дисконт обычно меньше, но показатель купонного дохода значительно выше ключевой ставки ФРС или Европейского центрального банка, — сказал Ковригин. — Доходность как обычных, так и еврооблигаций с учетом дисконта и процента купонных выплат из-за этого относительно привлекательна. Санкции на российские долговые инструменты приводят к распродажам, и дисконт цены ещё больше повышается. От этого растёт ещё больше реальная текущая доходность».

При этом он подчеркнул, что риски российских долговых инструментов больше эмоциональные — они связаны с политическим противостоянием.

«При этом экономика России при текущих нефтяных котировках весьма стабильна и риск дефолта практически исключён. При таких дисконте и проценте купонного дохода вложения иностранных инвесторов, не связанных напрямую с госструктурами, будут расти», — предположил Ковригин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что если санкционная риторика отступит, то интерес международных инвесторов к российским долговым инструментам продолжит расти.

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