Кишинёв, , 15:35 — REGNUM В Молдавию в течение 21 и 22 мая доставили новую партию вакцины от COVID-19 от компании Pfizer. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Молдавии.

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По данным министерства, в республику 20 мая привезли 50 310 доз препарата и ещё столько же на следующий день. Препарат привезли в качестве гуманитарной помощи в рамках программы COVAX.

В минздраве отметили, что в скором времени должна поступить еще партия вакцины AstraZeneca. В общей сложности в республику поставили около 900 тыс. доз разных вакцин от COVID-19, включая 142 тыс. дох российского препарата «Спутник V».

Стоит отметить, что ранее и. о. премьер-министра Молдавии Аурелиу Чокой сообщил, что молдавское правительство планирует закупать вакцину от COVID-19 у компании Pfizer. До декабря текущего года должно поступить 700 тыс. доз этого препарата.

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