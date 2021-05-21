Вашингтон, , 15:35 — REGNUM Алекс Родригес, бывший возлюбленный певицы Дженнифер Лопес, выпустил линейку декоративной косметики для мужчин. Об этом он сообщил в своём Instagram-аккаунте.

https://www.instagram.com/p/CPGwzhDnvDj/

В линейку косметики Родригеса вошли консилеры нескольких оттенков. «Я хотел создать продукт, который решал бы проблему, с которой я сталкивался каждый день. Прыгая со встречи на встречу, я понял, что мне нужно что-то быстрое и легкое в моей повседневной жизни, чтобы скрыть пятна или неровности от бритвы», — объяснил он свою мотивацию.

ИА REGNUM напоминает, что в середине апреля 2021 года Алекс Родригес и Дженнифер Лопес сообщили о расставании. Спустя месяц певица вернулась к бывшему партнёру, актёру Бену Аффлеку.

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