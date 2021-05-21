Санкт-Петербург, 21 мая, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга дала разрешение на установку первой в городе стены для граффити. Она появится на территории под мостом Бетанкура, соединяющем Васильевский остров с Петроградской стороной.

Дарья Драй ИА REGNUM Мост Бетанкура

Чтобы размещать здесь рисунки, не потребуется согласования комитета по градостроительству и архитектуре. Работы по размещению стены для граффити начнутся с 24 мая. Одновременно на территории оборудуют велопарковки, ограждения и другие элементы благоустройства.

Читайте также: В Петербурге на 43 подстанциях разрешат нарисовать граффити

Ранее компания «Россети Ленэнерго» составила список из 43 своих трансформаторных подстанций, на которых, по официальному согласованию с компанией, уличные художники смогут нанести граффити.