Киев, , 15:33 — REGNUM Глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук считает, что в госизмене его обвиняют из-за критики действующей власти и призывов ОПЗЖ возобновить отношения с Россией. Об этом он заявил 21 мая в Киевском апелляционном суде.

Заседание суда посвящено жалобам на примененную к политику меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Медведчук подчеркнул, что представленные против него обвинения безосновательны и политически мотивированы.

«Они также могут рассматриваться как политические репрессии против меня, незаконное уголовное преследование меня как представителя партии, которая выступает против курса власти», — пояснил депутат Верховной рады.

Оппозиционный политик напомнил, что выступает в защиту русского языка, русскоязычного населения Украины и канонической Украинской православной церкви, за восстановление отношений с РФ, экономические и социальные реформы.

Власть встала на путь незаконной внесудебной расправы, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, полиции пришлось вмешаться в потасовку между сторонниками Медведчука и его партии и украинскими неонацистами.

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