Саратов, , 15:57 — REGNUM В Саратовской области в период с 17 по 20 мая произошел один лесной пожар на площади 16 гектаров. Низовое возгорание зафиксировали в Духовницком районе. В тушении пожара принимали участие 14 человек и три единицы спецтехники, также пришлось дополнительно привлечь две единицы техники и девять человек.

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Всего в указанный период в регионе зарегистрировано 37 термоточек на площади 340 гектаров, наибольшая площадь возгорания выявлена в Воскресенском муниципальном районе — один пожар на площади 90 га, в Балаковском — шесть пожаров на площади 90 га, в Пугачевском — три пожара общей площадью 28 га.

В праздничные и выходные дни работники лесхозов проводят усиленное патрулирование в лесах. Для этих целей утверждено 170 маршрутов протяженностью более 13 тыс. км.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области из-за жары объявлен оранжевый уровень погодной опасности. С 22 по 25 мая в Левобережье и в Хвалынском районе сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс). Температура воздуха днем 22 мая составит +35…+38 градусов.

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