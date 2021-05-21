Барселона, Испания, 21 мая, 2021, 15:24 — ИА Регнум. Кандидатура сторонника партии «Левые республиканцы Каталонии» (ЛРК), выступающей за независимость данного региона, Пере Арагонеса утверждена на посту главы правительства этого автономного сообщества Испании каталонским парламентом. Об этом 21 мая сообщает издание El Pais.

Generalitat de Catalunya Пере Арагонес

Уточняется, что за его кандидатуру проголосовали 74 депутата и еще 61 — против. При этом на состоявшемся в конце марта голосовании за кандидатуру Арагонеса он не смог получить большинство голосов.

Отметим, 14 февраля состоялись выборы в парламент Каталонии, на которых большинство голосов получила соцпартия, которая поддерживает единство Испании. При этом три политические силы, выступающие за независимость региона, смогли совместно получить большинство кресел в региональном парламенте.