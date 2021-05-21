Калужские депутаты избавили от налогов инвесторов, строящих детсады
Калуга, 21 мая, 2021, 15:29 — ИА Регнум. В Калуге на заседании сессии областного парламента депутаты освободили концессионеров от налога на имущество организаций в отношении возводимых ими объектов образования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении аналитики, взаимодействия со СМИ и информационного обеспечения Законодательного собрания Калужской области.
Одновременно на заседании депутаты упростили механизм предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов для создания и развития индустриальных парков. Если ранее предоставление земельных участков без конкурса предполагалось инвесторам, которые вложат в создание инфраструктуры индустриальных парков более 500 млн рублей, сейчас эта планка снизилась до 100 млн рублей, что послужит привлечению инвестиций в создание индустриальных парков небольшого объема и пополнению областного бюджета.