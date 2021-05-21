Калуга, 21 мая, 2021, 15:29 — ИА Регнум. В Калуге на заседании сессии областного парламента депутаты освободили концессионеров от налога на имущество организаций в отношении возводимых ими объектов образования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении аналитики, взаимодействия со СМИ и информационного обеспечения Законодательного собрания Калужской области.

Zskaluga.ru На заседании сессии областного парламента

«Организации, которые планируют в качестве концессионеров строить школу или детский сад для последующей передачи их региону, Калужская область освобождает от налога на имущество в отношении строящихся объектов. Мы считаем, что это очень важно. Область нуждается в строительстве образовательных учреждений, и наше решение поможет привлечь инвесторов в эту сферу, — отметил, спикер регионального парламента Геннадий Новосельцев.

Одновременно на заседании депутаты упростили механизм предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов для создания и развития индустриальных парков. Если ранее предоставление земельных участков без конкурса предполагалось инвесторам, которые вложат в создание инфраструктуры индустриальных парков более 500 млн рублей, сейчас эта планка снизилась до 100 млн рублей, что послужит привлечению инвестиций в создание индустриальных парков небольшого объема и пополнению областного бюджета.