Минск, , 15:33 — REGNUM Телеведущая и певица Ольга Бузова станет наставником в первом сезоне шоу «X-Factor Беларусь». Информация об этом появилась в телеграм-канале Белтелерадиокомпании, владеющей правами на организацию музыкального проекта.

Наставниками шоу также станут певец Руслан Алехно, музыкальный критик Сергей Соседов и рэпер Серёга (настоящее имя — Сергей Пархоменко). Премьера «X-Factor Беларусь» запланирована на осень 2021 года.

Добавим, что всего в шоу запланировано 17 выпусков. Они будут показаны на телеканале «Беларусь 1».

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