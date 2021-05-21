Цхинвал, , 15:12 — REGNUM В Цхинвале 21 мая прошло торжественное открытие Мемориального комплекса Защитникам Отечества. Об этом сообщает агентство «Рес».

По данным журналистов, в церемонии участвовали президент Южной Осетии Анатолий Билилов, посол России в республике Марат Кулахметов, посол Абхазии Алан Елбакиев и глава официального представительства Приднестровья в Цхинвале — Алан Плиев. Также в открытии комплекса участвовали ветераны боевых действий в годы грузино-югоосетинского конфликта.

«Это памятник тем, кто пал, защищая Отечество с 1989 года, когда правительство Грузии решило исключить существование осетин и начало действовать и продолжило уничтожение до 2008 года», — сказал во время церемонии Бибилов.

Он отметил, что только после прихода в регион войск Российской Федерации в 2008 году в республике наступила мирная жизнь.

Напомним, в августе 2008 года грузинские войска напали на Цхинвал и находящихся там российских миротворцев. Для принуждения агрессора к миру Москва ввела в регион дополнительные силы и вынудила грузинских военнослужащих вернуться на места дислокации. После этого Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии.

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