Москва, , 15:09 — REGNUM Мировое сообщество должно понимать необходимость равноправного отношения к любым вакцинам от коронавирусной инфекции. Такого подхода требует борьба с пандемией COVID-19. Об этом в ходе выступления на марафоне «Новое знание» 21 мая заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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Глава МИД России с сожалением отметил, что многие страны в период пандемии предпочли быть «каждый сам за себя». Более того, они начали обвинять Россию и Китай в ведении войны нового типа — «войны вакцин». Подобные упрёки Лавров назвал голословными и неподобающими.

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«С самых первых дней пандемии мы пригласили всех сотрудничать в разработке эффективной вакцины, — напомнил глава российского внешнеполитического ведомства. — Мы никогда ни одним словом никого не обижали и только говорили о том, что все должны понимать необходимость равного и равноправного отношения к любым вакцинам и что международные и национальные структуры едва ли выиграют, если будут отдавать предпочтение одной вакцине и дискриминировать другую».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что настоящим тормозом для расширения вакцинации от COVID-19 в европейских странах является противодействие чиновников Европейского союза, а никак не Россия. Он добавил, что, по имеющейся информации, руководство Евросоюза готовит очередную клеветническую кампанию в отношении России, теперь пытаясь обвинить Москву в разжигании «антипрививочного» движения за рубежом.

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