Гороховец, Владимирская область, , 15:08 — REGNUM Во Владимирской области кровлю Гороховецкой центральной районной больницы, повреждённую ураганом, восстановят за счёт регионального бюджета. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

20 мая врио заместителя губернатора Ольга Гребнёва осмотрела повреждения и рассказала, что руководство больницы готовит проектно-сметную документацию по определению стоимости ремонта кровли. Когда эти работы будут завершены, администрация выделит деньги.

Сейчас на месте повреждённой крыши возвели временные стропила, чтобы больницу не заливало. Пути для движения и пожарной эвакуации расчистили от упавших деревьев. Электро‑ и водоснабжение, интернет и телефонную связь в больнице восстановили.

Стихия не повлияла на работу больницы, она работает в штатном режиме.

Как уже сообщало ИА REGNUM, крыша больницы пострадала из-за урагана 15 мая, а подъезды к больнице были заблокированы упавшими ветками и деревьями.

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