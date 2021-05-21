Москва, 21 мая 2021, 15:08 — REGNUM В поправках к Налоговому кодексу РФ речь не только о вычетах из НДФЛ на покупку жилья или участков земли, но и о вычетах по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС), заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Сергей Дроздов.
Как сообщало ИА REGNUM, жители РФ с 21 мая смогут получить вычет из НДФЛ по расходам на покупку жилья, земли и по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) в упрощенном порядке.
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