Москва, , 15:08 — REGNUM В поправках к Налоговому кодексу РФ речь не только о вычетах из НДФЛ на покупку жилья или участков земли, но и о вычетах по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС), заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Сергей Дроздов.

«Формально речь идет лишь об упрощении и ускорении самой процедуры вычета, так что ожидать, что данная мера приведет к росту цен на недвижимость или спросу на ИИС, нет.

Но по факту это будет означать, что эти средства будут быстрее возвращаться в экономику, поддерживая платежеспособный спрос», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, жители РФ с 21 мая смогут получить вычет из НДФЛ по расходам на покупку жилья, земли и по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) в упрощенном порядке.

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