Москва, , 15:07 — REGNUM Президент России Владимир Путин обсудит 24 мая в Сочи с киргизским лидером Садыром Жапаровым вопросы стабилизации ситуации на границе Киргизии и Таджикистана, сообщает 21 мая пресс-служба Кремля.

Отмечается, что лидеры двух стран планируют рассмотреть вопросы дальнейшего развития российско-киргизских отношений стратегического партнерства и союзничества, тематику взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.

«Также (Путин и Жапаров планируют) обменяться мнениями по актуальным региональным проблемам, включая укрепление стабильности на киргизско-таджикистанской границе», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Киргизии Садыр Жапаров перешел на дистанционный режим работы в связи с предстоящим участием в международных мероприятиях.

Как заявили в пресс-службе Жапарова, президент сделал это в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических требований с учетом сохраняющейся напряженной эпидемиологической ситуации, связанной с пандемией коронавируса.