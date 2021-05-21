Казань, , 15:12 — REGNUM В Татарии вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли порядка 17% взрослого населения. Об этом 21 мая заявила замглавы республиканского управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

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Всего в регионе вакцинировали 315 255 человек, за сутки прививку сделали еще 6,2 тыс. жителей. По словам спикера, перебоев с поставками антиковидной вакцины в Татарии нет. Власти планируют привить к осени 60% населения, публикует слова Авдониной «Татар-информ».

Как сообщало ИА REGNUM, главный санитарный врач Татарии Марина Патяшина 21 мая прошла вакцинацию первым компонентом антиковидного препарата.

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