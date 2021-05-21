Неклиновский район, Ростовская область, , 15:04 — REGNUM В Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочих на очистных сооружениях в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР 21 мая.

«21 мая 2021 года при проведении работ на очистных сооружениях в результате отравления пострадали рабочие МУП «Управление Водоканал» Таганрога. Имеются погибшие. В настоящее время проводятся мероприятия по извлечению тел на поверхность. Количество погибших устанавливается», — уточнили в ведомстве.

Расследованием уголовного дела о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, будут заниматься сотрудники первого отдела по расследованию особо важных дел.

На месте трагедии и в офисах водоканала работают следователи.

Напомним, что по предварительным данным, в Неклиновском районе погибли восемь человек. Однако данные о жертвах разнятся.

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