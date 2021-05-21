Киев, , 15:43 — REGNUM Посла Португалии на Украине Антониу Вашку Алвеш Машаду вызвали в министерство иностранных дел Украины из-за блокировки Португалией заявления от ЕС в ОБСЕ о «нарушении» прав человека в Крыму. Об этом сообщил журналист Рикард Йозвяк 20 мая на своей странице в социальной сети Twitter.

«Вчера Португалия заблокировала упоминание о 77-й годовщине депортации крымских татар в заявлении по Крыму, которое будет сделано ЕС в ОБСЕ», — отметил он.

Позже в МИД Украины подтвердили факт вызова иностранного посла. Там он пообщался с первым заместителем главы министерства Эмине Джапаровой, которая изложила украинскую версию событий 1944 года, а также заявила, что современная Россия якобы «в худших традициях Советского Союза продолжает репрессии против крымских татар».

В свою очередь, Машаду заверил представителей МИД Украины в неизменной поддержке Португалией территориальной целостности страны.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам референдума, который на полуострове провели после того, как в Киеве произошел госпереворот. С тех пор украинские политики и СМИ рассказывают о «притеснениях» татар в Крыму.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перед празднованием Дня независимости Украины представители 30 государств соберутся на саммит та называемой «Крымской платформы», целью которой является «возвращение» Крыма в состав Украины.

Читайте также: Зеленский назвал число государств-участников «Крымской платформы»