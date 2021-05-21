Варшава, , 15:02 — REGNUM Председатель Бюро международной политики при президенте Польши Кшиштоф Щерский в эфире радио Jedynka заявил, что у США «непоследовательное отношение к проекту российско-германского газопровода «Северный поток — 2», что может повлечь негативные последствия для всего Запада».

»Белый дом заявляет, что выступает против «Северного потока — 2», но при этом ввел санкции только против некоторых компаний, участвующих в его строительстве. Такая политика практически никак не мешает строительству этого газопровода. Очень непоследовательная позиция», — заявил он.

По мнению Щерского, эта непоследовательность «мешает Западу объединиться и выступить вместе против проекта, а также ослабляет способность Европы и США влиять не его строительство и отстаивать свои интересы».

»Я убежден, что в долгосрочной перспективе завершение проекта «Северный поток — 2» нанесет ущерб Европе и евроатлантическим отношениям. Это будет иметь далеко идущие последствия. Ситуацию можно предотвратить сегодня, но практически никакого давления на этот проект не происходит», — посетовал польский чиновник.