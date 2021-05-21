Москва, , 15:02 — REGNUM Российская экономика уже давно является частью мировой. На фоне общемирового роста цен на продовольствие, который в свете пандемийных ограничений только ускорился, экспортные рынки тянут за собой и цены на внутреннем, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Сергей Дроздов.

«Дополнительный импульс ценам на продовольствие в России придало прошлогоднее ослабление курса рубля к основным валютам.

В последние месяцы всё более активно сказывается также рост цен на топливо в России, которые, как известно, заложены в той или иной степени в цену любой продукции, но сельхозпроизводители к нему особенно чувствительны.

Тут ограничение цен в крупнейших торговых сетях и даже дотации производителям, которые уже пошли в ход, общего тренда сдержать не могут.

А тем временем на фоне все новых и новых вливаний денег в экономику властями развитых стран продолжают разгон цен.

Даже в США была зафиксирована рекордная для них инфляция в 4,5%, и это при сохранении ключевой ставки на многолетних минимумах!

Так что общемировая тенденция роста продовольственных цен продолжит давить на российский внутренний рынок.

Правительству России придется прибегать к более масштабным мерам, в частности, дотировать продовольственный сектор более активно», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, отечественные производители продуктов питания за год повысили цены на 16%, это следует из данных Росстата.

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